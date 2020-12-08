В Киеве коммунальные службы готовятся к снегопадам и морозам

С 14 января ожидается ухудшение погодных условий. В течение 14-15 января, по прогнозу синоптиков, в столице возможен снег, интенсивные осадки прогнозируют днем ​​14 января.

Также ожидается значительное снижение температуры. Днем 14 января до самого -4°C. А в ночь на 15 января - до -11°C. В течение 16-18 января днем ​​прогнозируют до -15°C, ночью до -20°C.

Дорожно-эксплуатационные предприятия КК «Киевавтодор» готовы к ухудшению погодных условий. Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.

Всего планируют задействовать 544 единицы спецтехники.

В первую очередь противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.

Также в Киеве во время холодов, которые синоптики прогнозируют в ближайшие дни, будут работать 32 теплопункта во всех районах города .