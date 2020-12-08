В Одессе неизвестный сообщил о заминировании 26 детских садов, суда и областной прокуратуры.

Как сообщила полиция Одесской области в Facebook, информация о том, что заминированы 26-ть детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня, 13 января в 10:30 утра.

В настоящее время взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции осуществляют проверку вех указанных заведений.