В Киеве медикам хотят доплачивать от 2 до 5 тысяч гривень за работу с COVID-19

Во вторник, 22 декабря, на внеочередном заседании, созвал мэр Киева Виталий Кличко, депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 доплат столичным медикам.

Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация - недопустима. И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение департаментам здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и представить предложения в проект бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева.

Речь идет о ежемесячные надбавки к зарплате, которую теперь по реформе медикам выплачивает государство. Я предложил, чтобы с января следующего года ежемесячно дополнительно к своей зарплате врачи получали - 5000 гривень, медсестры - 4000, младший медперсонал - 2000 гривень», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу «Здоровье киевлян» - в следующем году такую ​​финансовую помощь будут получать 30 000 медицинских работников столицы.

«И этот вопрос мы должны рассмотреть и принять уже завтра - на внеочередном заседании Киевсовета, которое я созвал на 22 декабря. Мы обязаны поддерживать наших медиков, которые в сложнейших условиях спасают здоровье и жизнь киевлян. И мы делаем все, что возможно, и зависит от нас. Убежден, депутаты Киевсовета проголосуют за решение о поддержке врачей, медсестер и младшего медицинского персонала. Без лишнего политиканства и манипуляций», - отметил Виталий Кличко.