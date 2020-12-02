» » В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

Вчера, 14:44 citynews.net.ua | Напечатать

Утром 17 декабря 2020 на территории жилого массива «Радужный» Овидиопольского района Одесской области двое граждан ограбили женщину, ожидавшую вместе с сестрой своего брата.

Точно зная, что у пострадавшей при себе есть значительная сумма денежных средств в сумме 20 000 долларов США, двое мужчин силой завладели указанным денежными средствами, вызвав пострадавшей телесные повреждения в виде гематомы лица и применив к ней газовый баллончик.

Однако, брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из грабителей, которым оказался 20-летний полицейский.

Другому же удалось скрыться с места происшествия, однако его личность уже установлена, а следователями принимаются все необходимые меры с целью выяснения его места нахождения.

О наличных средствах у гражданки милиционер узнал через общих знакомых.

Похищенные деньги вернули владелице.

Сейчас полицейском уже сообщено о подозрении. Гражданскому лицу будет сообщено о подозрении в ближайшее время.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 15:22

Школы Луганской области получили STEM-лаборатории и оснащение для кабинетов математики и физики

Вчера, 14:50

Правозащитники считают что РФ готовит объединение оккупированных районов Луганской и Донецкой областей с последующим признанием

Вчера, 11:21

В Донецкой области ранены 2 украинских военных

Вчера, 10:31

Луганской области за выходные 260 новых случаев COVID-19 и пять умерших

Вчера, 09:43

Российские террористы из СПГ уничтожили трактор под Авдеевкой - ранен мирный житель

Вчера, 07:30

Ощадбанк продлил действие платежных карточек переселенцев до 1 марта 2021 года с ограничениями на использование

18-12-2020, 16:38

В Луганской области на 19 декабря штормовое предупреждение: туман и гололед

18-12-2020, 14:08

В Луганской области 53 организатора сепаратистского референдума освобождены от наказания

18-12-2020, 12:47

Министром по делам ветеранов назначена Юлия Лапутина

18-12-2020, 11:30

Дипломатический скандал: Босния подарила Лаврову 300-летнюю икону из Луганска

18-12-2020, 09:22

За 17 декабря в Луганской области выявили 174 новых случая COVID-19

18-12-2020, 08:56

За сутки на Донбассе 8 обстрелов украинских позиций - российская артиллерия, снайперы и минометы

Новости Украины:

Вчера, 14:57

В Киеве медикам хотят доплачивать от 2 до 5 тысяч гривень за работу с COVID-19

Вчера, 14:44

В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

Вчера, 13:42

В Кировоградской области горняки перекрыли дороги требуя погасить 83 млн грн зарплатной задолженности

17-12-2020, 09:51

Умер Геннадий Кернес

14-12-2020, 15:18

Киевские полицейские вымогали 3 тысячи долларов за сокрытие незаконного хранения янтаря

14-12-2020, 10:39

ДТП в Одесской области - пострадали семь человек, из них - трое детей

10-12-2020, 15:40

В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

9-12-2020, 13:53

Владелец печально известного одесского отеля «Токио Стар» умер от COVID-19

8-12-2020, 12:07

В Одесской области мужчина избивал и травил полицейских собакой

4-12-2020, 11:05

В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

3-12-2020, 11:16

Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

2-12-2020, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня