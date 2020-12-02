В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

Утром 17 декабря 2020 на территории жилого массива «Радужный» Овидиопольского района Одесской области двое граждан ограбили женщину, ожидавшую вместе с сестрой своего брата.

Точно зная, что у пострадавшей при себе есть значительная сумма денежных средств в сумме 20 000 долларов США, двое мужчин силой завладели указанным денежными средствами, вызвав пострадавшей телесные повреждения в виде гематомы лица и применив к ней газовый баллончик.

Однако, брат потерпевшей вовремя вернулся и успел задержать одного из грабителей, которым оказался 20-летний полицейский.

Другому же удалось скрыться с места происшествия, однако его личность уже установлена, а следователями принимаются все необходимые меры с целью выяснения его места нахождения.

О наличных средствах у гражданки милиционер узнал через общих знакомых.

Похищенные деньги вернули владелице.

Сейчас полицейском уже сообщено о подозрении. Гражданскому лицу будет сообщено о подозрении в ближайшее время.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.