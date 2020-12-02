В Кировоградской области горняки перекрыли дороги требуя погасить 83 млн грн зарплатной задолженности

В Кировоградской области работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината снова перекрыли автодороги, требуя погашения зарплатной задолженности и вывода предприятия из простой.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Началась бессрочная акция протеста трудовых коллективов шахт «Смолинское», «Новоконстантиновской» и «Ингульской» (ГП «ВостГОК»). С требованиями погасить 83 млн грн зарплатной задолженности и вывести предприятие из режима простоя - работники госпредприятия перекрывают трассы в Кировоградской области», - написал Волынец.

16 декабря горняки «ВостГОК» уже перекрывали три дороги национального значения Кропивницкий-Киев, Кропивницкий-Николаев, Кропивницкий-Кривой Рог, протестуя против приостановления работы урановых шахт и невыплаты зарплат.