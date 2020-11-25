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Умер Геннадий Кернес

Вчера, 09:51 citynews.net.ua | Напечатать

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который лечился от коронавируса в Германии, умер.

Об этом сообщил украинский бизнесмен Павел Фукс.

«Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса.

Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг» - написал он в своем Телеграмм-канале.

16 сентября 2020-го Кернеса доставили в немецкую клинику «Шарите» из-за осложнений от коронавируса, с тех пор его судьба и местонахождение были неизвестными.

9 ноября полиция Харькова возбудила дело по факту исчезновения Кернеса по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой «без вести пропавший».

9 декабря в Харькове на первой сессии нового состава горсовета признали Кернеса вступившим в должность Харьковского городского головы, хотя он находился в Германии.

11 декабря, по данным пресс-секретаря Кернеса Юрия Сидоренко, у Кернеса отказали обе почки.


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Умер Геннадий Кернес - мэр Харькова