Киевские полицейские вымогали 3 тысячи долларов за сокрытие незаконного хранения янтаря

Следователи ДБР разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность группы работников правоохранительных органов, а именно: заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из управлений полици Киева, которые требовали и получили взятку за непринятие мер по документированию преступной деятельности (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По предварительной информации, работники полиции требовали от гражданина Украины взятку за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.

11 декабря 2020 в порядке ст. 208 УПК Украины работники ГБР задержали правоохранителей «на горячем» во время получения ими 2500 долларов США от гражданина Украины.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.