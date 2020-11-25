ДТП в Одесской области - пострадали семь человек, из них - трое детей

13 декабря, в Одесской области возле села Зализничное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Daewoo Lanos и Renault.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в результате аварии пострадали семь человек, из них трое - дети.

В результате столкновения автомобиль Daewoo слетел в кювет. В салоне находились муж с женой и трое их детей от четырех до восьми лет. Всех их госпитализировали.

Кроме того, травмировались и двое мужчин, которые находились в Renault, водитель и один из двух пассажиров. Их также отвезли в медучреждение.

В настоящее время устанавливаются все подробности и обстоятельства аварии.