В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в ресторане быстрого питания McDonalds. Его задержали и, как выяснилось, гранаты у него не было.

Правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафеMcDonalds, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию.

Как сообщили в полиции Одесской области, после задержания взрывных устройств у злоумышленника не обнаружили. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнуло сложную жизнь.

"После нескольких переговоров с мужчиной он был задержан в ходе спецоперации. Предоставленная информация о взрывном устройстве была ложной", - говорится в сообщении.

В отношении горе-тереррориста открыто дело за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.