Владелец печально известного одесского отеля «Токио Стар» умер от COVID-19

Владелец одесского отеля «Токио Стар» Вадим Черный, который находился под следствием после пожара, умер от COVID-19. Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов на своей странице в Facebook.

«Вадим Черный был неоднозначным человеком. Но я очень уважаю его», — написал Обухов.

На вопрос в комментариях под постом, какова причина смерти депутат ответил: «Корона, две или три недели в коме на ИВЛ пролежал».

Напомним, правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице «Токио Стар», в которой погибли девять человек. Впоследствии владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.

Ночью 17 августа 2019 года в Одессе произошел пожар в гостинице «Токио Стар», погибли 9 человек.