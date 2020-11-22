В Одесской области мужчина избивал и травил полицейских собакой

В Овидиопольском районе мужчина, пытаясь скрыться от правоохранителей, натравил на одного из них овчарку, а другому нанес тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, ЧП произошло во время выезда наряда сектора реагирования патрульной полиции территориального отдела полиции на отработку вызова о домашнем насилии. Увидев полицейских правонарушитель с места происшествия скрылся. Полицейские догнали его у места проживания. Только мужчина увидел, что за ним приехали правоохранители, на одного натравил овчарку, а ко второму бросился в драку.

В результате неправомерных действий мужчины 32-летнему полицейскому были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, сотрясения мозга, перелома лицевой кости, перелома носа и закрытого перелома фаланги левой кисти. Чтобы отбиться от собаки и помочь обезвредить злоумышленника, 25-летнему напарнику пострадавшего силовика пришлось застрелить животное из табельного оружия.

За насилие в отношении работника правоохранительного органа 30-летнему правонарушителю объявлено подозрение по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Отдельно будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в отношении бывшего родственника, которого он избил прямо у того дома.

Кроме этого, по факту использования работником полиции огнестрельного оружия руководство ГУНП в Одесской области инициировало проведение служебного расследования. Правовая оценка его действиям будет дана после его завершения.