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В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

Сегодня, 11:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве ФОПы протестуют под Верховной радой - перекрыта улица Грушевского в обоих направлениях.

Акцию протеста SavеФОП организовал «Союз защиты предпринимателей». Участники протеста требуют принятия парламентом законопроекта об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.

Ранее народный депутат Александр Качура заявил, что протесты ФОПов под Верховной радой не закончатся после голосования парламента за отсрочку фискализации, а, наоборот, усилятся, потому что государство оказывает давление на мелких предпринимателей и не способно заставить олигархов платить налоги.


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