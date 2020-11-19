Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром». Об этом говорится в президентском указе № 532/2020 от 3 декабря.

«Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в тексте указа.

Предыдущим указом — № 529/2020 — Гусев уволен с должности председателя Херсонской ОГА.

Также еще одним указом — № 531/2020 — Игорь Фоменко освобожден от исполнения обязанностей генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром».

Еще в начале работы Гусева главой Херсонской ОГА Зеленский угрожал ему увольнением, если тот к концу 2019 не обеспечит полное обустройство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на админкордони с оккупированным Крымом.

С 1999 года Гусев работал советником председателя Херсонской обладминистрации по вопросам молодежной политики. В 2002 году баллотировался в Верховную Раду по спискам «Команда озимого поколения» бывшего министра и главы СБУ Валерия Хорошковского.

Гусев был членом общественного объединения «Землячество Херсонщины», в который также входят председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук, которых активисты и журналисты также связывают с убийством Екатерины Гандзюк.

После того, как этот факт всплыл 17 июня Гусев написал, что решил выйти из объединения.