В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

Одесским медикам, которые заболели COVID-19, выплачивают помощь из бюджета города в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Финансовая поддержка предусмотрена медицинским работникам, заболевшим COVID-19, которые прошли не только стационарное, но и амбулаторное лечение, в размере 10 000 грн и семьям медицинских работников, которые умерли от COVID- 19, в размере 100 000 грн (одному из членов семьи).

По состоянию на 1 декабря 2020 департаментом финансов Одесского городского совета перечислено 4,440 млн гривень для предоставления единовременного пособия:

394 медицинским работникам, заболевших острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом - 3,940 млн гривень;

5 семьям умерших от COVID-19 медработников - 500 тысяч гривень.

Указанное пособие предоставляется медицинским работникам независимо от их регистрации.

Так, из 399 получателей помощи 233 человека (58%) работают в медицинских учреждениях Одесского городского совета, 124 человека (31%) работают в медицинских учреждениях, подчиненных Одесскому областному совету, 42 человека (11%) - в других медицинских учреждениях, расположенных на территории города Одессы.