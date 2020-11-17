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В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста

Сегодня, 12:45 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня в Киеве под стенами Верховной рады проходит акция протеста предпринимателей.

Акция протеста SavеФОП организована «Союзом защиты предпринимателей». Основные требования — принятие парламентом законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмена введение фискальных кассовых аппаратов.

Как сообщили в полиции, за правопорядком в правительственном квартале в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД.

Полицейские проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий.

  

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и карантина и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.


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В Киеве предприниматели вышли на акцию протеста