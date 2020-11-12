В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

В Луцке мужчина устроил конфликт с патрульными полицейскими из-за отсутствия маски в супермаркете, в результате столкновений одного милиционера доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области, инцидент произошел накануне после обеда. Патрульные приехали на вызов о конфликте между заявителем и работниками супермаркета на улице Конякина.

На месте патрульные установили, что «заявитель в супермаркете без средств индивидуальной защиты, поэтому работники супермаркета отказали ему в обслуживании».

«Полицейские сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантинные нормы. Однако, последний не прекратил правонарушение. Более того — сопротивлялся патрульным, трепал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру. В результате столкновений, один из патрульных обратился в медицинское заведение», — отметили правоохранители.

Также инспекторы установили, что ‚35-летний мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350, которым осуществил стоянку на месте для водителей с инвалидностью‘.

Поскольку в действиях лица были обнаружены и признаки уголовного преступления по ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) УК Украины, патрульные на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Луцкого отдела полиции.

На мужчину патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч. 5 ст. 122 (Остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.