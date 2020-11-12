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Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

Сегодня, 15:35 citynews.net.ua | Напечатать

Гражданина Украины, блогера и музыканта Михаила Орешникова на запрос России задержал Интерпол в аэропорту индонезийской столице Джакарте. 

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, дело Михаила Орешникова находится на особом контроле Посольства Украины в Индонезии и Министерства иностранных дел Украины.

6 ноября 2020 в международном аэропорту Сукарно-Хатта (город Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ задержали Михаила Орешникова.

Как сообщил журналист Айдер Мудждабаев, Михаил Орешников бывший гражданин РФ - активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т.н. «Зеленых человечков» в Украине. За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ. После угроз жизни выехал в Украину, где продолжал, как блоггер, бороться с путинским режимом. Имея украинские корни, в 2016 году Михаил получил украинское гражданство, а перед тем, согласно закону, отказался от гражданства РФ.

Согласно предварительным данным, против упомянутого гражданина в России возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений. Как утверждают в МИД, Михаил Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации.

Отмечается, что в настоящее время задержанный находится в главном управлении полиции города Джакарта и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса от российской стороны.

«23 ноября 2020 посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, сообщил о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и отметил необходимость непредвзятого рассмотрения дела. Дипломатическими учреждениями Украины также направлено соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии „, — добавили в МИД.

Указывается, что украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте содержания. Благодаря его содействию, задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Жалоб относительно условий содержания и состояния здоровья задержанный не высказывал.

Как сообщается в СМИ, Михаил орешниковая — экс-гражданин РФ, в 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма, после чего — эмигрировал в Украину. В 2016 году он получил украинское гражданство, отказавшись от российского.


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