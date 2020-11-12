В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ. Также временно не работают семь детских садов.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас на дистанционном обучении в целом находятся 1041 класс в 268 школах столицы.

«Всего больных COVID-19 школьников в нашем городе 1277. Также болеют более 850 педагогов», — сообщил Кличко.

Также мэр Киева отметил, что наполненность детей в детских садах сейчас составляет более 51%. Временно закрыты 192 группы в 147 детсадах.

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 980 новых случаев COVID-19, умерли 23 человека. Всего с начала тестирования новый коронавирус подтвержден у более чем 62 тысяч человек.