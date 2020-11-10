В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения неизвестным предметом

В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот.

Как сообщили в ГУ ДСНС Одесской области, пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы.

По предварительной информации, когда юноша шел полем, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнической управления полиции в Одесской области.

После того, как полицейские установят полные обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о ее правовую квалификацию.