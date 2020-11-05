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Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

Сегодня, 22:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре во время повторного голосования, по данным СОЦИС, на выборах городского головы наибольшее количество голосов набрал действующий мэр Борис Филатов. Согласно опросу, победитель получил 78,75% голосов избирателей.

Его конкурент Загид Краснов набрал 18,25% голосов.

 

Об этом свидетельствуют финальные результаты опроса по состоянию на 19:30. Всего было опрошено — 3398 Избирателей, уровень досягаемости исследования (Response Rate) — 70,62% Отказов от интервью — 1414.

Борис Филатов уже обратился  к парламентским партиям «Слуга народа», «Батькивщина» и «За майбутне».

«Пожалуйста, приведите в чувства своих членов избирательных комиссий, которые начинают включать режим „дурака“ при подсчёте голосов и установлении результатов выборов. Не позорьтесь и не делайте ненужный политический скандал» — написал Филатов на своей странице в Фейсбук.


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Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра