Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

В Днепре во время повторного голосования, по данным СОЦИС, на выборах городского головы наибольшее количество голосов набрал действующий мэр Борис Филатов. Согласно опросу, победитель получил 78,75% голосов избирателей.

Его конкурент Загид Краснов набрал 18,25% голосов.

Об этом свидетельствуют финальные результаты опроса по состоянию на 19:30. Всего было опрошено — 3398 Избирателей, уровень досягаемости исследования (Response Rate) — 70,62% Отказов от интервью — 1414.

Борис Филатов уже обратился к парламентским партиям «Слуга народа», «Батькивщина» и «За майбутне».

«Пожалуйста, приведите в чувства своих членов избирательных комиссий, которые начинают включать режим „дурака“ при подсчёте голосов и установлении результатов выборов. Не позорьтесь и не делайте ненужный политический скандал» — написал Филатов на своей странице в Фейсбук.