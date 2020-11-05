Андрей Садовый по данным экзит-поллов остался мэром Львова

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый с результатом 62,8% голосов избирателей.

В первом туре выборов мэра Львова, прошедшем 25 октября, Садовый набрал 40,09%, а Синютка — 31,1%.

Такие даные озвучены социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера

Представитель «Европейской солидарности» Олег Синютка набирает 37,2% голосов.

Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Было опрошено 9068 львовян.

Ожидаемая предельная ошибка — 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

В то же время по результатам проверок сообщений о нарушениях избирательного законодательства на одном из избирательных участков в Лычаковском и двух избирательных участках в Сиховском районах Львова, следователи территориальных подразделений полиции открыли три уголовных производства по ч. 4 ст.158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Во всех трех случаях полицейские предварительно установили, что представители участковых избирательных комиссий подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до завершения голосования граждан, подсчета голосов и окончательного заполнения указанных протоколов.