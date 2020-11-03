На одесской таможне обнаружили 22 кг кокаина

Одесские таможенники обнаружили кокаин в грузе в бананов, которые прибыли в порт Южный из Эквадора на адрес одного из украинских предприятий.

Как сообщили в пресс-службе таможни, во время сканирования груза сотрудниками управления по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия была обнаружена нетипичная плотность в части контейнера.

В ходе таможенного досмотра выяснилось, что в секции находится 20 обернутых пленкой пакетов общим весом брутто 22,6 кг. Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников Пират. На теневом рынке стоимость изъятого кокаина составляет около 4 млн долларов.

За последние 3 месяца это уже пятый факт прекращения одесскими таможенниками незаконного перемещения наркотических средств.

Благодаря этому на теневой наркотический рынок не поступило 750 кг каптагону и более 300 кг кокаина.