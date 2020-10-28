Митингующие против бесполезного «карантина выходного дня» перекрывали трассу Киев-Чоп

Из-за усиления карантина на выходные в Украине люди выходят на массовые протесты. В Ровенской области протестующие перекрыли трассу Киев-Чоп.

На автодороге «Киев-Чоп» в селе Белая Криница Ровенского района протестуют представители ресторанного бизнеса и предприниматели. Люди несколько часовблокировали часть трассы.

Всего в акции принимают участие около 70 участников. Они договорились с полицейскими, что периодически будут освобождать проезжую часть и будут пропускать транспорт.

В 12.40 участники мирной акции протеста против «карантина выходного дня» разблокировали трассу «Киев-Чоп».

Также в херсоне рестораторы вышли на протест. Люди стояли с плакатами и стучали в кастрюли под зданием областной государственной администрации. Они присоединились к всеукраинскому митингу рестораторов.

Во Львове отказались вводить карантин - по словам мэра Андрея Садового нельзя лишать жителей города и туристов удовольствия выпить чашку кофе.