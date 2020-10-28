СБУ предупредила в Одессе массовую фальсификацию выборов городского головы

Служба безопасности Украины обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как «общественная приемная» одного из общественно-политических деятелей. Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию оригинальным документам строгой избирательной отчетности.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной сделки.

Документирования противоправной деятельности проводится СБ Украины во взаимодействии со следователями Главного управления Нацполиции в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры, в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, документов референдума или фальсификация итогов голосования).