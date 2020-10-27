В Киеве и еще 22 городах рестораторы вышли на протест из-за карантина «выходного дня»

Сегодня в Украине проходят акции протеста рестораторов против введения карантина «выходного дня». который придумали в правительстве Зеленского.

На акцию в Киеве зарегистрировано 2000 участников вышедшиз с лозунгом «Маю право працювати». На аналогичные акции протеста вышли рестораторы и в других городах Украины - митинги проходят в Луцке, Днепре, Львове.

Решение запретить работу заведений в выходные не принесет пользы для снижения карантина. Зато оставит без работы сотни тысяч людей по всей Украине.

Если бы в правительстве Зеленского умели думать чуть дальше сиюминутной выгоды, то понимали бы: ресторан это не только его владельцы, но и повара, официанты, уборщики.

Также закрытие ресторанов автоматически оставляет без работы службы доставки, производителей товаров для общепита и, в конечном итоге, ударит по украинским фермерам поставляющим овощи, фрукты и мясо.

В руках у митингующих плакаты с надписями: «Мы есть, и мы хотим есть», «Ресторанний бізнес — це мільйони годувальників», «Нет карантину выходного дня», «Людина їсть не тільки в будні» и другие.

Кроме рестораторов УАФ и УПЛ ведут переговоры с Кабмином, чтобы возможный карантин выходного дня не стал помехой для проведения матчей чемпионата Украины по ыутболу - если будут запрещены любые массовые мероприятияв субботу, и воскресенье, то это ставит под угрозу матие УПЛ.