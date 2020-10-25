Кличко объявлен победителем на выборах мэра Киева

Кличко объявлен победителем на выборах мэра КиеваСегодня, 15:52
Действующий мэр Киева Виталий Кличко выиграл выборы городского головы города в первом туре - набрал более 50% голосов избирателей.
Как сообщили 6 ноября на брифинге Киевской городской территориальной избирательной комиссии, в выборах городского головы Киева приняли участие более 700 000 граждан.
За Кличко проголосовали 365 тысяч человек, что дало ему необходимые для победы в одном туре 50,5% избирателей.
Второго тура выборов мэра в Киеве не будет.
По результатам экзит-поллов, действующий глава города Виталий Кличко также получал больше всего голосов из всех кандидатов.