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В Одессе выбрали дату второго тура выборов городского головы

Сегодня, 13:05 citynews.net.ua | Напечатать

Второй тур выборов мэра Одессы пройдет 15 ноября 2020 года. Соответствующее решение сегодня приняла местная территориальная избирательная комиссия.

Как сообщает сайт городского совета Одессы, согласно постановлению городского избиркома, повторное голосование по выборам городского головы назначено на 15 ноября. Также gостановлением Комиссии № 302 от 05 ноября 2020 года утвержден текст избирательного бюллетеня для повторного голосования по выборам Одесского городского головы.

Во втором туре за кресло мэра Одессы будут соревноваться действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николай Скорик (в 2013–2014 годах возглавлял Одесскую ОГА).

По итогам первого тура, Труханов набрал 38,35%, Скорик — 19,47% голосов.


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