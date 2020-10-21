В Одессе задержали банду похитителей людей

В Одессе правоохранители задержали пятерых членов организованной группы, которые совершали разбойные нападения и похищали жителей города. Сейчас злоумышленники находятся в следственном изоляторе, им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, группа лиц «охотились» на жертв в социальных сетях под предлогом знакомства с женщинами. Они похищали мужчин во время личных встреч и, угрожая насилием, завладевали их денежными средствами и личными вещами. После этого злоумышленники забирали из квартир потерпевших ценности.

В ведомстве отмечают, что с нападающими действовала 21-летняя девушка. Она знакомилась с мужчинами в социальных сетях, назначал встречи и выясняла их материальное положение.