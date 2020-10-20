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В Киеве «заминировали» ТЦ «Глобус» на Майдане

Сегодня, 13:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве сообщили о минировании ТЦ «Глобус» на Майдане Незалежности, людей эвакуируют.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, сообщение о бомбе поступило в 10:20. Сейчас работает следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники. 

Это уже не первый случай сообщений о минировании за последние дни — вчера в Киеве мужчина угрожал взорвать вареничную «Катюша».

Нарушителем оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения, его задержали.

Также в Киеве сообщили о минировании моста Патона. Движение по мосту было ограничено. Позже полиция задержала «минера».


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