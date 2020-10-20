В этом году «Игри Нескорених 2.0» пройдут в формате онлайн-соревнований

Организационный комитет Игр Нескорених в Украине 16 октября объявил о начале первых онлайн соревнований для раненых военнослужащих и ветеранов - «Игри Нескорених 2.0».

Соревнования «Игри Нескорених 2.0» ONLINE будут происходить в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере, велоспорт.

Регистрация участников продлится до 31 октября 2020 включительно, а сами соревнования будут проходить по месту жительства участников, во время и день, удобные участнику.

Участник сам выбирает виды спорта, место соревнований, порядок и время в период с 31 октября по 22 ноября 2020 года. Участник должен сделать свой подход в дисциплине, снять его на видео и зафиксировать результат, видеоизображения в Организационный комитет.

В«Игри Нескорених 2.0» ONLINE могут принять участие ветераны и военнослужащие, которые были ранены, травмированы или заболели во время или в результате исполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий АТО / ООС.

Регистрация на онлайн соревнования «Игры Непокоренных 2.0.» можно по ссылке до 31 октября 2020 включительно.