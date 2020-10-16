» » В Киеве школьники выйдут на занятия уже 29 октября

В Киеве школьники выйдут на занятия уже 29 октября

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

Завтра, 29 октября, восстанавливается обучение после каникул в киевских  школах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.

«С 29 октября возобновляется обучение после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева - из-за заболевания педагогов и учеников», - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию. А 95 процентов учебных заведений - 420 школ - по заявкам директоров уже подключены к отоплению.

«Думаю, ученики безопасно смогут вернуться за парты. Но, подчеркну: мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения по карантину в отдельных школах. Или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение», - отметил Виталий Кличко.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:21

Наш край заявил о победе на выборах мэра Рубежного Сергея Хортива

Сегодня, 13:23

КПВВ в Станице Луганской будет закрыт до 16 ноября

Сегодня, 12:51

Россия не собирается разблокировать переговорный процесс по Донбассу - Кравчук

Сегодня, 10:14

27 октября российские террористы обстреливали Водяное, Пески и Шумы из гранатометов

Сегодня, 10:09

В Луганской области 95 новых случаев COVID-19 и трое умерших

Сегодня, 09:50

Пострадавшим от пожаров жителям Луганской области предлагают срочно оформить документы для получения компенсаций

Вчера, 16:20

31 октября Лисичанску отключат воду из-за долгов

Вчера, 16:01

6 областей уже посчитали все бюллетени на местных выборах

Вчера, 15:09

Северодонецкий «Азот» запускает производство медицинского кислорода

Вчера, 12:55

В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710

Вчера, 12:39

В Луганской области гражданин РФ попросил убежища в Украине - говорит поддерживал Азов

Вчера, 11:10

В Украине повышают цену на газ для населения - более 8000 гривень за тысячу кубометров

Новости Украины:

Сегодня, 14:43

В Киеве школьники выйдут на занятия уже 29 октября

Сегодня, 12:54

В Харьковской области на газораспределительной подстанции произошел взрыв - 4 человека ранены

Вчера, 16:26

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

Вчера, 11:38

Как не подхватить вирус в общественном транспорте

25-10-2020, 20:56

В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко

22-10-2020, 12:11

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

21-10-2020, 15:16

В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

21-10-2020, 13:43

В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

21-10-2020, 12:19

Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

20-10-2020, 17:15

В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

20-10-2020, 12:40

В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

16-10-2020, 14:08

Швейцария вслед за Европейским Союзом и Великобританией ввела санкции за «Крымский мост»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

В Киеве школьники выйдут на занятия уже 29 октября » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня