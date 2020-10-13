Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

9 ноября почта Японии Japan Post начинает продажи почтовых марок «Украина - город Хино». Этот почтовый выпуск посвящен сотрудничества нашего государства с городом Хино в рамках японской правительственной программы «Host Town», приуроченной к Олимпийским играм, которые состоятся 2021 году в Японии.

На листе представлено 5 марок с достопримечательностями Украины и Японии. На двух из них воссоздан памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади в Киеве и «Тоннель любви», расположенный возле поселка Клевань Ровенской области.

Еще два знака почтовой оплаты представляют архитектурные и скульптурные памятники Хино. На пятой марке изображен флаг Украины и символ города Хино. Кроме того, на листе помещено фото с выдающимися природными и культурными достопримечательностями обеих стран.

Номинальная стоимость каждой марки - 84 йены (около 20 гривен). Тираж марочного листа - 500 экземпляров. Проект реализован благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией Хино и Почтой Японии. Фотографии Украины для этого проекта предоставлены украинским фотографом Вячеславом Присяжнюком.

Напомним, что в ноябре 2017 Укрпочта выпустила художественный маркированный конверт «Год Японии в Украине». Также в июне 2020 Укрпочта получила грант Министерства коммуникаций и внутренних дел Японии и японского Фонда по вопросам финансовой доступности на 80000 долларов США в рамках программы Всемирного почтового союза (ВПС).