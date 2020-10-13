» » Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

Сегодня, 16:26 citynews.net.ua | Напечатать

9 ноября почта Японии Japan Post начинает продажи почтовых марок «Украина - город Хино». Этот почтовый выпуск посвящен сотрудничества нашего государства с городом Хино в рамках японской правительственной программы «Host Town», приуроченной к Олимпийским играм, которые состоятся 2021 году в Японии.
На листе представлено 5 марок с достопримечательностями Украины и Японии. На двух из них воссоздан памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади в Киеве и «Тоннель любви», расположенный возле поселка Клевань Ровенской области.

 

Еще два знака почтовой оплаты представляют архитектурные и скульптурные памятники Хино. На пятой марке изображен флаг Украины и символ города Хино. Кроме того, на листе помещено фото с выдающимися природными и культурными достопримечательностями обеих стран.
Номинальная стоимость каждой марки - 84 йены (около 20 гривен). Тираж марочного листа - 500 экземпляров. Проект реализован благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией Хино и Почтой Японии. Фотографии Украины для этого проекта предоставлены украинским фотографом Вячеславом Присяжнюком.
Напомним, что в ноябре 2017 Укрпочта выпустила художественный маркированный конверт «Год Японии в Украине». Также в июне 2020 Укрпочта получила грант Министерства коммуникаций и внутренних дел Японии и японского Фонда по вопросам финансовой доступности на 80000 долларов США в рамках программы Всемирного почтового союза (ВПС). 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:20

31 октября Лисичанску отключат воду из-за долгов

Сегодня, 16:01

6 областей уже посчитали все бюллетени на местных выборах

Сегодня, 15:09

Северодонецкий «Азот» запускает производство медицинского кислорода

Сегодня, 12:55

В Северодонецке коммунальное предприятие запустило отопление в 219 домов из 710

Сегодня, 12:39

В Луганской области гражданин РФ попросил убежища в Украине - говорит поддерживал Азов

Сегодня, 11:10

В Украине повышают цену на газ для населения - более 8000 гривень за тысячу кубометров

Сегодня, 10:27

Российские террористы обстреляли Широкино, Марьинку и Авдеевку

Сегодня, 10:23

В Луганской области 88 новых случаев COVID-19

Вчера, 18:31

В Луганской области главу комиссии поймали на фальсификации выборов

Вчера, 17:51

В Северодонецке спасатель обеспечивал наркоманов амфетамином

Вчера, 14:07

Ощадбанк продлил действие карточек переселенцев до 1 января 2021 года

Вчера, 13:27

В ОПОРЕ считают нарушением Конституции отмену выборов в Луганской и Донецкой областях

Новости Украины:

Сегодня, 16:26

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване

Сегодня, 11:38

Как не подхватить вирус в общественном транспорте

25-10-2020, 20:56

В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко

22-10-2020, 12:11

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

21-10-2020, 15:16

В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

21-10-2020, 13:43

В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

21-10-2020, 12:19

Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

20-10-2020, 17:15

В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

20-10-2020, 12:40

В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

16-10-2020, 14:08

Швейцария вслед за Европейским Союзом и Великобританией ввела санкции за «Крымский мост»

16-10-2020, 12:20

В чем преимущества аккумуляторного заклепочника? Сферы применения инструмента

13-10-2020, 17:07

СБУ задержала на взятке начальника отдела таможенного оформления поста «Киев-западный»

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 

Япония выпустит почтовые марки с Хмельницким и «Тоннелем любви» в Клеване » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня