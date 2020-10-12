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В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко

Сегодня, 20:56 citynews.net.ua | Напечатать

Партия Виталия Кличко «Удар» набирает наибольшее количество голосов на местных выборах в городской совет Киева.

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», партия «Удар» набрала 21,3% голосов, «ЕС» во главе с Мариной Порошенко заняла второе место с показателем 18%.

 Партия «Слуга Народа» во главе с Евгенией Кулебой заняла третье место — 9,5%.

«Голос» (Максим Нефедов) — 7,2%,

«Единство Александра Омельченко» — 6,8%,

«ОПЗЖ» (Александрович Попов) — 6,7%,

«Батькивщина» (Алексей Кучеренко) — 6,6%,

Все остальные партии набрали менее 5%.

Опрос проводился среди респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности.


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В Киеве партия Зеленского проиграла Кличко и Порошенко