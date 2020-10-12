В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту

На станцию ​​«Киев-Лиски» прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. В составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием.

Поезд в пути находился 19 суток. Сейчас УЗ ведется работа по периодичности курсирования поезда раз в неделю, а затем, при наличии достаточного груза, частоту курсирования будет увеличено и отправления происходить по четкому графику.

Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки груза были экономически привлекательными для перевозчиков.

Целью Укрзализныци также является и разработка онлайн сервиса, чтобы именно при помощи электронной площадки клиенты могли заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда.

Прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыло уже 13 поездов.

Контейнерные перевозки составляют 2,3% в общих объемах перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины. Сейчас по территории Украины на регулярной основе курсирует 36 контейнерных поездов, организованных УЗ.