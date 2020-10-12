В Одессе подожгли редакцию овидиопольского издания Альтернатива

В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания «Альтернатива.орг» в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели.

В субботу, 17 октября, главного редактора «Альтернативы» Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок. Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений.

«Альтернатива.орг» опубликовала видеообращение Романа Варшанидзе, записанное в обгоревшем редакционном помещении. Журналист информирует, что по свидетельству свидетелей, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции.

В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.

На место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают давление на журналистов «Альтернативы» и призывают правоохранителей к оперативному надлежащему расследованию преступлений.

Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в избирательный период.