В Одессе взорвали кандидата в депутаты - 2 человека ранены

В среду, 21 октября, в Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от «Батькивщины» Андрея Бабенко.

В результате взрыва был поврежден автомобиль кандидата. Сам Бабенко сейчас находится в клинике — у него ранение головы. Также пострадал и его помощник, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает полиция Одесской области, информация о взрыве, который произошел возле автозаправочной станции в селе Курган, поступила в полицию в 9.40. Сейчас на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастны.

На время работы взрывотехнической службы движение на указанном участке трассы Одесса-Кучурган временно приостановлен.