Пьяный хулиган напал с ножом на пассажиров автобуса Киев-Харьков - 2 человека ранены

В Киеве пьяный хулиган ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса, которые направлялся из в Харьков. Полиция задержала нападавшего.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно по отношению к другим пассажирам.

«Мужчина цеплялся к другим пассажирам, а человек, который сидел рядом с ним, хотел успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине», — сообщили в полиции.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители задержали нападавшего вблизи места инцидента.

«Патрульные провели тест для установления состояния опьянения человека, и драгер показал 1,8 промилле. Также полицейские обнаружили и изъяли нож со следами, похожими на кровь, который предположительно выбросил фигурант», — добавили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.