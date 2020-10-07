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В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов

Вчера, 17:15 citynews.net.ua | Напечатать

Маленький курортный город под Одессой Затока обратил на себя внимание высшего руководства МВД Украины в связи с невиданным ранее резким приростом избирателей, часто прописанных по одному и тому же адресу.

Сейчас это модно называть – предвыборный туризм. Находится хозяин квартиры и на его адрес регистрируют неместных граждан, которые будут голосовать и решать судьбу не своей громады. Туристы уедут, а выбранные ними политические мошенники останутся править и дерибанить жирные куски.

Но в этой ситуации радует то, что в этот раз полиция живо отреагировала на ситуацию. Более того, к выявлению «туристов» активно присоединились жители громады, которые выкладывают в соцсети целые списки липовых избирателей, чем существенно облегчают работу правоохранителям.

О рекорде по незаконному вмешательству в реестр избирателей, который зафиксировали в Одесской области, а именно в Затоке, на днях заявил замминистра МВД Антон Геращенко.

За месяц появилось дополнительно 25% таких избирателей. Уголовные производства расследуют по десятке таких производств. Определенные лица хотят увеличить количество избирателей, чтобы повлиять на исход голосования.

Геращенко отметил, что это похоже на соответствующую тенденцию: "Как правило, это ОТГ вокруг Киева, или на берегу моря в Одесской области".

Земельные участки на таких территориях стоят очень дорого. Это и привлекает нарушителей к организации соответствующих схем. Геращенко пообещал, что лица, которые не имеют права голосовать в этих ОТГ, до выборов допущены не будут.

По словам Геращенко, следователи начали вызывать на допросы лиц, изъявивших желание голосовать в другом городе. Некоторые даже не знали, что их перерегистрировали, некоторые признавались, что их попросили так сделать", - подчеркнул Геращенко.

Замминистра напомнил, что в Украине работает чат-бот, на который каждый может сообщить о нарушении избирательного законодательства.

На призыв полицейских бурно отреагировали местные неравнодушные граждане.

На странице паблика «Черный список Затока» сообщается, о сотнях избирательных адресов, где зарегистрированы туристы. Эти списки обновляются каждый день. Ознакомиться с ними можно на странице паблика. Полиция продолжает работу.


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В одесской Затоке полиция совместно с неравнодушными гражданами массово выявляют предвыборных туристов