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В Одессе таможенники конфисковали 750 кг наркотических психостимуляторов

Сегодня, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

Одесские таможенники выявили и конфисковали контрабанду наркотических психостимуляторов стоимостью более 30 млн долларов США. 

Выявление более 750 кг психостимуляторов стало результатом успешно проведенной операции управлением по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия Одесской таможни Гостаможслужбы совместно с ГВ БКОП УСБУ в Одесской области.

Оперативные мероприятия продолжались не один месяц. В начале сентября в порт Южный в адрес одного из украинских предприятий поступил товар - печенье и рахат-лукум производства Сирии. Во время проведения совместного таможенного досмотра было обнаружено, что 76 коробок содержат таблетки общим весом более 750 кг.

Экспресс-тест и служебная собака одесских таможенников Боцман подтвердили, что это - каптагон, психотропное вещество, содержащее амфетамин. Получатель разместил товар для дальнейшего оформления на склад под таможенным контролем.

 

В рамках проведения контролируемой поставки было установлено, что дельцы, не подозревая о проведении оперативных мероприятий, спрятали пакеты с каптагоном в товарную партию кукурузного крахмала, который загрузили для экспорта через Одесский порт в Саудовской Аравии.

При декларировании груза контейнеры с психотропным веществом и фигурантов дела задержали правоохранители. 

На теневом рынке стоимость изъятого наркотика составляет около $30 млн.


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