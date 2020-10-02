Швейцария вслед за Европейским Союзом и Великобританией ввела санкции за «Крымский мост»

Швейцария вслед за Европейским Союзом и Великобританией ввела санкции против граждан и компаний, связанных со строительством моста через Керченский пролив.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Швейцарского секретариата экономики.

Швейцарские ограничительные меры касаются Александра Ганова и Леонида Риженькина.

Ганов является гендиректором железнодорожной компании «Таврия», а Риженькин, в свою очередь — заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж».

Под санкции попали такие компании как: «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания», «Ленпромтранспроект» и дирекции по строительству железной дороги «Беркакит — Томмот — Якутск».

Ранее ЕС также ввел замораживание активов и визовый запрет для Александра Ганова и Леонида Рыженькина и вышеупомянутых компаний.

Эти меры были приняты с учетом той роли, которую эти люди и организации сыграли в строительстве моста и железнодорожных путей, соединяющих Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом через Керченский пролив, и дальнейшей изоляции Крыма от Украины.