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В Одессе перекроют центр города из-за визита президентов Украины и Польши

Сегодня, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

13 октября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда, который посетит Украину с официальным визитом, примут участие в бизнес-форуме, посвященном развитию портовой инфраструктуры Одессы.

В рамках визита Президента Польши в Украину планируется подписание ряда двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры. 

В связи с международным визитом 13 октября в Одессе будет перекрыт ряд улиц.

Одесская мэрия обращается к одесситам с просьбой воздержаться от автомобильных поездок в центральной части города.


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