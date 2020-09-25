В Одессе перекроют центр города из-за визита президентов Украины и Польши

13 октября 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда, который посетит Украину с официальным визитом, примут участие в бизнес-форуме, посвященном развитию портовой инфраструктуры Одессы.

В рамках визита Президента Польши в Украину планируется подписание ряда двусторонних соглашений, касающихся развития морской инфраструктуры.

В связи с международным визитом 13 октября в Одессе будет перекрыт ряд улиц.

Одесская мэрия обращается к одесситам с просьбой воздержаться от автомобильных поездок в центральной части города.