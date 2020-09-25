Киевские школьники уйдут на каникулы с 21 октября

Киевская администрация направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы в школах с 21 октября.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

По его словам все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. В условиях ее ухудшения, на дистанционное обучение школьников, возможно, придется отправить раньше.

«Школы сегодня могут разрабатывать отдельные планы обучения. И заранее планировать расписание каникул. Но городская администрация уже направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше - с 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования для предотвращения распространения вируса. А также - для создания безопасных условий проведения местных выборов. Ведь большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях. За парты после каникул школьники должны вернуться 29 октября», - сообщил Виталий Кличко.

Сейчас школы и садики работают по определенным регламентам. И ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях пока контролируемая, но динамика - негативная.

«На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы - из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. К сожалению, растет количество классов, отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении 502 класса в 188-ми школах», - отметил Виталий Кличко.

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 480. Болеют и 359 педагогов.

В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаем COVID-19 временно закрыли 67 групп в 58-ми садах.

Два садика закрыты на карантин.