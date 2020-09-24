В Киеве митинговали за права ЛГБТ и их противники

В Киеве 11 октября во Всемирный день каминг-аута состоялась акция «Свободу не выключишь» за права ЛГБТ+.

По информации «Радио Свобода» на Спортивной площади собралось более 300 человек. Среди выступавших были представители и представительницы общественных, международных организаций и объединения ЛГБТ+ военных.

Выступающие отметили недопустимость действий «праворадикальных группировок с целью запугивания бизнеса и общества. «Акция была организована в ответ на угрозы и давление на администрацию ТРЦ «Гулливер» после того, как он три дня подряд транслировал 140-метровый ЛГБТ+ флаг. 8 октября праворадикально настроенные лица устроили пикет с требованием выключить трансляцию», — заявили организаторы.

«Мы собрались здесь не только ради нашей видимости и отстаивание прав человека, но и ради тех, кто не смог выйти сегодня публично. Кто еще в Украине вынужден и вынуждена скрываться ради собственной безопасности. Мы активистки и активисты боремся это право и будем продолжать делать это, пока Украина не станет безопасной для всех», — заявила Руслана Панухник, директор ОО «КиевПрайд».

К ТРЦ «Гулливер» вышли также противники акции ЛГБТ+, представители праворадикальных движений.

«Мы за консервативные ценности, за патриархат, за семейные ценности, против однополых браков. Мы выходим эту позицию отстаивать», — сказал один из участников этой акции.