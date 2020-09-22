Россия пыталась завербовать жителя Черниговской области

В последние годы в Черниговской области СБУ выявлен ряд попыток со стороны иностранных спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности.

Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали попытку вовлечения спецслужбами Российской Федерации жителя одного из пограничных районов Черниговской области к шпионажу.

Житель Черниговщины периодически выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки был задержан российскими правоохранители за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ.

Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество. По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Их также интересовала информация в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов и граждан, систематически выезжающих в Россию на заработки. Собранные данные человек должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ.

По возвращении домой мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задачах.

Служба безопасности Украины напоминает, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей, и добровольно сообщили органы государственной власти о фактах привлечения к конфиденциальной сотрудничества в ущерб государственной безопасности Украины.



