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Одесского судью заочно приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией

Сегодня, 14:34 citynews.net.ua | Напечатать

К 9 годам лишения свободы приговорен судья Хозяйственного суда Одесской области Павел Меденцев.
7 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд с участием прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тысяч взятки.
В 2014 году судья Павел Меденцев был разоблачен на вымогательстве и получении 570 тыс. гривень от директора частного предприятия за удовлетворении исковых требований в хозяйственном деле, находившемся у него на рассмотрении.
Деньги он получил в три этапа, дважды - непосредственно в служебном кабинете.
Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления).
Приговором суда Павел Меденцевприговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.
Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.


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