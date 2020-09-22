Одесского судью заочно приговорили к 9 годам тюрьмы с конфискацией

К 9 годам лишения свободы приговорен судья Хозяйственного суда Одесской области Павел Меденцев.

7 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд с участием прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тысяч взятки.

В 2014 году судья Павел Меденцев был разоблачен на вымогательстве и получении 570 тыс. гривень от директора частного предприятия за удовлетворении исковых требований в хозяйственном деле, находившемся у него на рассмотрении.

Деньги он получил в три этапа, дважды - непосредственно в служебном кабинете.

Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления).

Приговором суда Павел Меденцевприговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.