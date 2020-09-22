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Польша оштрафовала «Газпром» и его 5 партнеров на 7,6 млрд долларов за строительство «Северного потока-2»

Сегодня, 14:15 citynews.net.ua | Напечатать

Польша оштрафовала российский «Газпром» и 5 его партнерских компаний на 7,6 млрд долларов за строительство газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорится в сообщении польского Управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK).

«Следствие, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума «Северный поток-1») заключили ряд соглашений по финансированию NS2, что, в свою очередь, подтвердил их важную и необходимую роль во всем проектом. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность NS2», — говорится в заявлении.

«На Газпром и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству», — отметил глава UOKiK Томаш Хрустны.

Оценивая степень нарушения требований, UOKiK пришло к выводу, что компании никогда не отказывались от намерения провести концентрацию и реализовали ее в иной форме. Ни одна из них не проинформировала польский регулятор, нарушив действующий в Польше закон, идентичный нормам Европейского союза. Таким образом, реализация проекта «Северный поток-2» нарушает закон и правила конкуренции, последствия которых усиливают зависимость потребителей газа на внутреннем рынке от единственного поставщика — «Газпрома».

«Согласно решению президента Управление по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2», — говорится в заявлении.

Он уточнил, что в отношении «Газпрома» речь идет о более 29 млрд злотых — 7,6 млрд долларов по курсу на 7 октября.

Согласно решению, еще пять других компаний оштрафованы более чем 234 млн. злотых. Все они принимали участие в строительстве трубопровода.


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Польша оштрафовала «Газпром» и его 5 партнеров на 7,6 млрд долларов за строительство «Северного потока-2» » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня