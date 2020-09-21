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За работу на буровых установка в оккупированном Крыму помощника капитана будут судить в Украине

Сегодня, 10:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине из-за нарушения порядка посещения оккупированного Крыма сообщено о подозрении помощнику капитана буровой установки.

Как сообщает пресс-служба АР Крым и города Севастополя, подозреваемый, занимая должность помощника капитана буровой установки, с 2014 года до января 2020 года систематически выезжал через закрытые морские порты на временно оккупированную территорию полуострова с целью причинения вреда интересам Украины, что заключается в незаконной добыче полезных ископаемых на континентальном шельфе Украины.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта обнаружены доказательства, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого на оккупированной территории. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5 лет.


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