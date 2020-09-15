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Сразу 3 народных депутата хотят стать мэром Киева

Сегодня, 17:29 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера был последний день выдвижения кандидатов на должность сельского, поселкового и городского главы на местных выборах-2020, которые состоятся уже 25 октября. Среди перечня кандидатов на должность руководителей украинских городов претендуют 9 народных депутатов ІХ созыва Верховной Рады Украины, сообщает УНН.

На должность мэра Киева претендуют сразу три нардепа: Ирина Верещук от «Слуги народа», Алексей Кучеренко от «Батькивщины» и Сергей Шахов от «Нашего края».

За Харьков будут бороться два народных депутата — от «Слуги народа» Алексей Кучер, а от «ОПЗЖ» выступает Александр Фельдман.

Во Львове на должность городского главы также претендуют два нардепа — от «Голоса» и «Европейской солидарности» — Ярослав Рущишин и Олег Синютка соответственно.

Обменять свой депутатский мандат на должность мэра Чернигова готов и нардеп от партии «За будущее» Антон Поляков, который заявил, что не держится за статус народного депутата и готов изменить его возможность выполнять обязанности черниговского городского главы и менять в лучшую сторону жизни горожан.


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