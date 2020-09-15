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Сегодня стартует XI Одесский международный кинофестиваль

Сегодня, 13:22 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 25 сентября 2020 года, открывается XI Одесский международный кинофестиваль. В этом году из-за эпидемиологической ситуации в Украине и мире кинофестиваль впервые пройдет онлайн. Торжественная церемония открытия также пройдет в инновационном онлайн-формате.

Комедия Питера Бросенса и Джессики Вудворт «Босой император» совместного производства Бельгии, Нидерландов, Болгарии и Хорватии станет фильмом-открытием XI Одесского международного кинофестиваля.

Лента Питера Бросенса и Джессики Вудворт продолжает тему, заданную в предыдущей работе режиссерской четы «Король бельгийцев», завоевавшей Гран-при VIII ОМКФ.

«Босой император» рассказывает о приключениях героя после событий в «Короле бельгийцев».  

Премьера ленты состоялась в 2019 году на кинофестивале в Торонто, в секции Contemporary World Cinema. В фильме «Босой император» снялись мировые звезды кино. Одну из ролей исполнила дочь Чарли Чаплина, британская и испанская актриса Джеральдин Чаплин. А персонажа Отто Кролла воплотил известный немецкий актер Удо Кир, фильмография которого насчитывает около 70 работ.

В этом году Одесский кинофестиваль расширил секции. Во внеконкурсных программах ОМКФ появились новые фильмы, которые будут доступны к просмотру с 25 сентября. Посмотреть эти и другие ленты секций можно будет на платформе oiff.online при условии приобретения билетов или Фестивальных абонементов.

В частности, новый фильм появился в программе «Видение», где представлены ленты с оригинальным визуально-нарративным кинематографическим подходом. В секции вместе с другими лентами можно будет посмотреть документальную ленту «Космические псы» режиссеров Эльзы Кремзер и Левиана Петера, которая получила специальную награду на кинофестивале в Локарно.

Также расширилась внеконкурсная программа «Фестиваль Фестивалей», где собраны участники и победители Каннского, Венецианского, Берлинского и других международных кинофестивалей.

В секцию вошли:

  • комедия «Пожалуй, это рай» палестинского режиссера Элии Сулейман (специальное упоминание жюри Каннского кинофестиваля и приз ФИПРЕССИ);
  • драма Ладжа Ли «Отверженные» (приз жюри 72-го Каннского международного кинофестиваля);
  • фильм Родриго Сорогоен «Мать» (приз лучшей актрисе в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля (2019);
  • историческая драма Кристи Пую «Мальмкроґ» (награда лучшему режиссеру секции «Encounters» 70-го Берлинале);
  • анимационная лента Анки Дамиан «Фантастическое путешествие Мароны» (номинация на европейский киноприз (2019);
  • турецкая драма «Омар и мы» режиссеров Марины Эр Горбач и Мехмета Багадир Эра (приз экуменического жюри Варшавского кинофестиваля);
  • драматический фильм Катрин Геббе «Кровь пеликана» (номинация Венецианского кинофестиваля - 2019).

Все фильмы программ доступны к просмотру исключительно на территории Украины. Количество просмотров может быть ограничено.

Кроме того, в течение девяти фестивальных дней зрители смогут познакомиться с мировыми киношедеврами – участниками и победителями кинофестивалей класса «А», пообщаться с их авторами и поучаствовать в Q&A (Questions And Answers / Вопросы и ответы) с всемирно известными деятелями кино.

Как отмечают организаторы, цель Одесского международного кинофестиваля – поддержка и развитие украинского кинематографа внутри страны и на зарубежной арене, популяризация качественного интеллектуального кино. ОМКФ - главная профессиональная площадка, где встречаются украинские и зарубежные кинематографисты. Эксклюзивные премьеры фильмов, мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей и уникальная фестивальная атмосфера – все это объединяют в себе девять дней Одесского кинофестиваля. 


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