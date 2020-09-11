В Одессе проходит VI Международный литературный фестиваль

23 сентября 2020 года в Одессе стартовал VI Международный литературный фестиваль. Из-за эпидемии коронавируса и карантинных ограничений литераторы представят свои работы зрителям в онлайн-формате.

В течение недели на разных площадках города пройдут творческие встречи с читателями, лекции писателей из разных стран, а также концерты и дискуссии.

Литовский писатель Томас Венцлова в своем приветственном слове рассказал о проведенном в Одессе детстве, роли писателя в современном обществе и отметил, что очень ценит одесскую литературную школу.

«Полгода с лишним Европа и весь мир переживают медициский, да и не только медицинский кризис, который сильно ограничил возможности путешествий. Он оттеснил и заслонил другие, пожалуй, более существенные кризисы. Страны вынуждены замыкаться в своих границах, люди — в своих домах, в семейном кругу. Но стало тем более очевидным, что мир наш един, и судьба у нас одна: то, что происходит в отдаленных точках пространства, немедленно приобретает глобальный отклик» — заявил писатель.

На открытии фестиваля в Доме ученых собрались писатели, музыканты, художники и любители литературы. За онлайн-мероприятиями можно будет наблюдать на сайте фестиваля и странице в Фейсбук .

В рамках открытия фестиваля состоялись прямые включения по видеосвязи организаторов Ульриха Шлайбера и Ганса Рупрехта.

Также был представлен музыкальный проект поэта Дмитрия Лазуткина и музыканта Бориса Севастьянова группы «Артерия», которые презентовали сборник из 12 поэтических песен в сопровождении джазовой музыки.

Фестиваль продлится до 27 сентября 2020 года.